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04:30, 15 июня 2026Наука и техника

«Алмаз-Антей» впервые представил «Сокола» для поиска дронов

«Алмаз-Антей» впервые представил РЛС «Сокол» для одновременного наблюдения за 50 БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: ТАСС

Концерн Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» впервые представил радиолокационную станцию (РЛС) для поиска дронов «Сокол» в ходе международного военно-морского салона «Флот-2026» в Кронштадте. Об этом сообщает ТАСС.

РЛС способна обнаруживать и сопровождать наземные и надводные цели. «Одновременное применение нескольких "Соколов" позволяет создавать единое информационное поле. Система может обнаружить FPV-дрон на дальности 2 километра, беспилотники самолетного типа на дистанции 5 километров», — сказал представитель концерна.

Радар способен одновременно вести наблюдение за 50 беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Собеседник агентства добавил, что компактная и легкая РЛС может питаться от бытовой электросети.

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