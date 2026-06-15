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04:41, 15 июня 2026Бывший СССР

Киевская полиция объяснила массовую стычку из-за насильственной мобилизации

Полиция Киева: Стычка в Деснянском районе произошла из-за нарушителя ПДД
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ruslan Kaniuka / Globallookpress.com

Киевская полиция в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) объяснила массовую стычку с военкомами с Деснянском районе украинской столицы. По информации правоохранителей, конфликт произошел не из-за действий сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) и насильственной мобилизации, как это утверждалось в СМИ.

В полиции пояснили, что беспорядки начались из-за нарушителя правил дорожного движения. Мужчина на автомобиле Nissan с заклеенными номерами не подчинился требованию инспекторов остановиться, выехал на тротуар и продолжил движение, чем создал опасность для окружающих. Патрульные вызвали подкрепление и заблокировали автомобиль нарушителя, после чего задержали фигуранта с применением наручников.

«Во время совершения процессуальных действий на место происшествия подошла группа лиц, пытавшихся препятствовать законным действиям полицейских. В частности, они применили к инспекторам средства слезоточивого действия и повредили служебный автомобиль полиции», — говорится в заявлении.

Для пресечения беспорядков патрульные вызвали подкрепление и использовали слезоточивый газ. В ходе проверки также выяснилось, что водитель нарушает мобилизационное законодательство. Мужчину доставили в отдел ТЦК.

Ранее «Страна.ua» сообщала, что толпа киевлян вышла против военкомов из-за насильственной мобилизации. Издание опубликовало кадры, на которых видно несколько полицейских машин, люди окружили правоохранителей и сотрудников ТЦК, началась потасовка. Люди начали выкрикивать «Позор!», несколько человек попытались вытащить задержанных из автомобилей полиции.

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