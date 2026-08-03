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09:41, 3 августа 2026Бывший СССР

ВС России вывели из строя мост на пути из Славянска в Краматорск

«Страна.ua»: ВС России вывели из строя мост на пути из Славянска в Краматорск
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Вооруженные силы (ВС) России вывели из строя мост по пути из Славянска в Краматорск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Уточняется, что по объекту был нанесен ракетный удар.

«Судя по кадрам, большая часть дорожного полотна обрушилась», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали тоннели у Славянска и Краматорска. По словам военного эксперта Виталия Киселева, они используются для передвижения мотоциклов, скутеров, мопедов, но не тяжелой техники.

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