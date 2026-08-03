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10:40, 3 августа 2026Ценности

Стала известна тема Met Gala 2027

Who What Wear: Бал Met Gala 2027 года посвящен британскому модельеру Джону Гальяно
Мария Винар

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Журналисты Who What Wear раскрыли тему бала костюмов Met Gala 2027 года. Сообщение опубликовано на сайте издания.

Так, стало известно, что следующая выставка будет посвящена британскому модельеру Джону Гальяно и получит название John Galliano: Horizons («Джон Гальяно: Горизонты»). Она охватит всю карьеру дизайнера, включая его обучение в Центральном колледже искусств имени Святого Мартина в Лондоне, работу в модных домах Dior, Givenchy, Maison Margiela и создание собственного бренда.

При этом отмечается, что в выставке будет упомянут скандал, произошедший с ним в 2011 году. «Выставка напрямую затронет разрыв, вызванный его антисемитским, расистским и антиазиатским поведением в 2010 и 2011 годах, которое привело к его увольнению из Christian Dior и его одноименного бренда, а также к осуждению парижским судом за публичные оскорбления на почве расы, религии, этнической принадлежности и происхождения», — приводит издание пресс-релиз Метрополитен-музея.

В 2026 году бал Met Gala был посвящен искусству костюма. Наряды знаменитостей отсылали к великим шедеврам. Так, Ирина Шейк вышла на ковровую дорожку в образе богини, а Хайди Клум перевоплотилась в скульптуру.

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