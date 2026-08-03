Стала известна тема Met Gala 2027

Who What Wear: Бал Met Gala 2027 года посвящен британскому модельеру Джону Гальяно

Журналисты Who What Wear раскрыли тему бала костюмов Met Gala 2027 года. Сообщение опубликовано на сайте издания.

Так, стало известно, что следующая выставка будет посвящена британскому модельеру Джону Гальяно и получит название John Galliano: Horizons («Джон Гальяно: Горизонты»). Она охватит всю карьеру дизайнера, включая его обучение в Центральном колледже искусств имени Святого Мартина в Лондоне, работу в модных домах Dior, Givenchy, Maison Margiela и создание собственного бренда.

При этом отмечается, что в выставке будет упомянут скандал, произошедший с ним в 2011 году. «Выставка напрямую затронет разрыв, вызванный его антисемитским, расистским и антиазиатским поведением в 2010 и 2011 годах, которое привело к его увольнению из Christian Dior и его одноименного бренда, а также к осуждению парижским судом за публичные оскорбления на почве расы, религии, этнической принадлежности и происхождения», — приводит издание пресс-релиз Метрополитен-музея.

В 2026 году бал Met Gala был посвящен искусству костюма. Наряды знаменитостей отсылали к великим шедеврам. Так, Ирина Шейк вышла на ковровую дорожку в образе богини, а Хайди Клум перевоплотилась в скульптуру.

