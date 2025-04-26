ВСУ атаковали российский регион

Минобороны: Над Брянской областью уничтожили три беспилотника ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

В ведомстве рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три дрона самолетного типа над территорией российского региона. Попытка атаки была предпринята около 22:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Белгородская область подверглась атаке 140 дронов за сутки. В результате удара лишились жизни двое мужчин, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Кроме того, пострадали шесть частных домовладений, производственное предприятие, два объекта связи, магазин, социальный объект и 12 транспортных средств.