В Белгородской области сообщили об атаке 140 дронов

Белгородской губернатор Гладков заявил об атаковавших область 140 дронах за день

За минувшие сутки Белгородскую область атаковали 140 дронов, под удар попали 13 муниципалитетов, два человека погибли и пятеро пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В том числе два беспилотника самолетного типа были направлены в сам Белгород, обошлось без пострадавших и повреждений. Двое мужчин погибли на участке автодороги Косилово — Почаево, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

В общей сложности различные повреждения выявлены в шести частных домовладениях, на одном производственном предприятии, двух объектах связи, в магазине, социальном объекте и 12 транспортных средствах. В свою очередь, Минобороны объявило, что над Белгородской областью за минувшую ночь удалось сбить 16 дронов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 апреля по Белгородской области были выпущены десять беспилотников. Жертвой атаки стала одна жительница села Мокрая Орловка Грайворонского округа.