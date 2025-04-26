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14:24, 26 апреля 2025Россия

В Белгородской области сообщили об атаке 140 дронов

Белгородской губернатор Гладков заявил об атаковавших область 140 дронах за день
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

За минувшие сутки Белгородскую область атаковали 140 дронов, под удар попали 13 муниципалитетов, два человека погибли и пятеро пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В том числе два беспилотника самолетного типа были направлены в сам Белгород, обошлось без пострадавших и повреждений. Двое мужчин погибли на участке автодороги Косилово — Почаево, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

В общей сложности различные повреждения выявлены в шести частных домовладениях, на одном производственном предприятии, двух объектах связи, в магазине, социальном объекте и 12 транспортных средствах. В свою очередь, Минобороны объявило, что над Белгородской областью за минувшую ночь удалось сбить 16 дронов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 апреля по Белгородской области были выпущены десять беспилотников. Жертвой атаки стала одна жительница села Мокрая Орловка Грайворонского округа.

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