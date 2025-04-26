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07:19, 26 апреля 2025Россия

Над регионами России за ночь сбили почти полсотни беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении 45 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В ночь на 26 апреля над регионами России было уничтожено почти полсотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает РИА Новости.

Всего средства противовоздушной обороны сбили 45 беспилотников. Больше всего БПЛА было ликвидировано над Курской областью — 27. Еще 16 — над Белгородской. По одному беспилотнику уничтожили в небе над Ростовской и Липецкой областями.

Ранее об уничтожении БПЛА над Ростовской областью сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. По его данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

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