Над регионами России за ночь сбили почти полсотни беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении 45 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь

В ночь на 26 апреля над регионами России было уничтожено почти полсотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает РИА Новости.

Всего средства противовоздушной обороны сбили 45 беспилотников. Больше всего БПЛА было ликвидировано над Курской областью — 27. Еще 16 — над Белгородской. По одному беспилотнику уничтожили в небе над Ростовской и Липецкой областями.

Ранее об уничтожении БПЛА над Ростовской областью сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. По его данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.