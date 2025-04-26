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05:47, 26 апреля 2025Россия

ВСУ попытались атаковать российский регион при помощи БПЛА

Слюсарь: БПЛА ВСУ попытались атаковать Ростовскую область
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Global Look Press

В ночь на 26 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковать Ростовскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе», — написал чиновник.

Он отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. О разрушениях также не сообщается.

Днем 25 апреля Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью также сбили беспилотник ВСУ. Подробности об отражении атаки в оборонном ведомстве не привели.

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