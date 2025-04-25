В российском регионе заметили украинский беспилотник

Минобороны России: В Белгородской области сбили украинский БПЛА

В Белгородской области заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По данным министерства, в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Беспилотник удалось сбить около 15:15 по московскому времени.

Каких-либо других подробностей об отражении атаки в оборонном ведомстве не привели.

В этот же день стало известно, что при ударе ВСУ по Белгородской области пострадала семья из трех человек. Состояние получивших ранения оценивается как средней степени тяжести, рассказал тогда глава российского региона Вячеслав Гладков.