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12:26, 25 апреля 2025Россия

Семья пострадала при ударе ВСУ по российскому региону

Гладков сообщил о трех пострадавших при ударах ВСУ по Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Семья пострадала при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На трассе в районе села Дунайка Грайворонского округа вражеский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились супружеская пара и их 42-летний сын», — написал чиновник.

Всем оказали медицинскую помощь в Грайворонской центральной районной больнице. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, добавил глава области.

Ранее стало известно, что при ударе ВСУ по Белгородской области пострадал глава Крюковского сельского поселения Владимир Колесник. У чиновника зафиксировали осколочные ранения спины.

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