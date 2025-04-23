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15:26, 23 апреля 2025Россия

Российский чиновник пострадал при ударе ВСУ

Губернатор Гладков: Белгородский чиновник Колесник пострадал при ударе ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области пострадал глава Крюковского сельского поселения Владимир Колесник. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Глава Крюковского сельского поселения Владимир Алексеевич Колесник и еще двое мужчин ранены в результате прилета боеприпаса. Попутным транспортом пострадавшие доставлены в Борисовскую ЦРБ», — написал он.

У чиновника зафиксировали осколочные ранения спины, еще у двух пострадавших — осколочные ранения ног и закрытые черепно-мозговые травмы. На данный момент всем оказывается необходимая помощь.

В ночь на 23 апреля, по данным Минобороны, силы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью. Под удары попали Курская, Брянская, Калужская, Тульская и Орловская области, а также Крым.

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