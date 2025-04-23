Российский чиновник пострадал при ударе ВСУ

Губернатор Гладков: Белгородский чиновник Колесник пострадал при ударе ВСУ

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области пострадал глава Крюковского сельского поселения Владимир Колесник. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Глава Крюковского сельского поселения Владимир Алексеевич Колесник и еще двое мужчин ранены в результате прилета боеприпаса. Попутным транспортом пострадавшие доставлены в Борисовскую ЦРБ», — написал он.

У чиновника зафиксировали осколочные ранения спины, еще у двух пострадавших — осколочные ранения ног и закрытые черепно-мозговые травмы. На данный момент всем оказывается необходимая помощь.

В ночь на 23 апреля, по данным Минобороны, силы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью. Под удары попали Курская, Брянская, Калужская, Тульская и Орловская области, а также Крым.