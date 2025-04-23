Украина за ночь пыталась ударить по семи регионам России

Минобороны: Силы ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ над семью регионами России

В ночь на среду, 23 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать семь регионов России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 беспилотников над семью регионами России. Больше всего дронов — три — перехватили над Тульской областью.

По два беспилотника перехватили над Белгородской и Курской областями, еще по одному дрону сбили над Брянской, Калужской и Орловской областями, а также республикой Крым. Регионы России были атакованы беспилотниками самолетного типа.

В ночь на 22 апреля сообщалось, что ВСУ пытались атаковать три региона России с помощью 10 беспилотников. Под удар попали Крым, Белгородская и Орловская области. Данных о пострадавших и разрушениях не было.