Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:16, 23 апреля 2025Россия

Украина за ночь пыталась ударить по семи регионам России

Минобороны: Силы ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ над семью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В ночь на среду, 23 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать семь регионов России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 беспилотников над семью регионами России. Больше всего дронов — три — перехватили над Тульской областью.

По два беспилотника перехватили над Белгородской и Курской областями, еще по одному дрону сбили над Брянской, Калужской и Орловской областями, а также республикой Крым. Регионы России были атакованы беспилотниками самолетного типа.

В ночь на 22 апреля сообщалось, что ВСУ пытались атаковать три региона России с помощью 10 беспилотников. Под удар попали Крым, Белгородская и Орловская области. Данных о пострадавших и разрушениях не было.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе раскрыли детали плана США по Украине из семи пунктов

    Россиянин пырнул ножом пытавшегося проверить его документы полицейского

    Россиян захотели обязать письменно согласовывать с соседями сдачу жилья внаем

    ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска

    Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в двух российских аэропортах

    В Ивановской области объявили опасность атаки беспилотников

    Смерть Джона Кеннеди объяснили связью с «русской проституткой»

    Названы правила для продления молодости мужчинам

    Популярный телеведущий показал фото травмированной окровавленной руки

    Политолог допустил сближение Европы с Китаем из-за позиции Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости