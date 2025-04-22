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07:15, 22 апреля 2025Россия

Минобороны заявило о новых попытках атак ВСУ на Россию после окончания перемирия

МО: Силы ПВО сбили 10 дронов ВСУ над Крымом, Белгородской и Орловской областями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В ночь на вторник, 22 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать три региона России с помощью беспилотников. О новых попытках атак ВСУ после окончания пасхального перемирия сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, ВСУ пытались атаковать с помощью 10 беспилотников три региона России. Попытки атаки были отбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 по московскому времени 21 апреля до 6:00 22 апреля.

Пять беспилотников сбили над Крымом, еще три — над Белгородской областью, 2 — над Орловской областью. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

Днем в понедельник, 21 апреля, ВСУ после окончания перемирия уже предпринимали попытку атаки на российскую территорию. Беспилотник тогда сбили над Белгородской областью.

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