Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:04, 23 июля 2026 (обновлено: 19:13, 23 июля 2026)Моя страна

Кость бизона с «глазами» возрастом 13 тысяч лет нашли в Сибири

В Омской области нашли скульптуру из кости бизона с «глазами» возрастом 13 тысяч лет
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kostyantyn Skuridin / Shutterstock / Fotodom

При раскопках в Омской области нашли костяную скульптуру из метаподия (кости) бизона с вырезанными глазницами, надрезами над «глазами» и «ртом». Ее возраст оценили в 12-13 тысяч лет, рассказали в ОмГУ имени Ф.М. Достоевского.

О находках на стоянке Черноозерье II в Саргатском районе рассказали по завершении полевого сезона. В этом году там найдено более тысячи артефактов — ряд из них называются уникальными, не имеющими аналогов на данной стоянке. Кость бизона стала главной находкой — ранее в этом месте ничего изобразительного не находили. Скульптура поднята из культурного слоя, датированного X-XI тысячелетием до нашей эры.

«Что это было — самостоятельная вещь, игрушка для ребенка или предмет культовой деятельности — пока можно только предполагать. Сейчас артефакт проходит консервацию, а затем пополнит фонды Музея археологии и этнографии ОмГУ», — рассказала научный руководитель экспедиции Ирина Шмидт.

Среди других значимых находок — фрагмент изделия из лопатки бизона с искусственно обработанным краем, предположительно колотушка или ударное орудие, а также лощило или шило с отполированной рабочей поверхностью для обработки кожи и кости. Особую ценность представляет фрагмент костяного браслета — очень тонкое, изящное изделие, выполненное из кости, с зазубринками и орнаментом. Такие украшения крайне редки для палеолитических стоянок Западной Сибири.

Стоянка Черноозерье II относится к эпохе финального палеолита и представляет собой сезонное поселение древних охотников-собирателей.

Ранее в Краеведческом музее Астрахани началась выставка скелета самки бизона возрастом 130 тысяч лет. Экспонат четыре года назад нашли во время палеонтологической экспедиции на берегу реки у села Никольское Енотаевского района.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский высказался о полной блокировке украинских портов
    В Эстонии разгорелся скандал из-за предлагающей жарить лук рекламы
    Медведь напал на женщину на горной тропе
    Россиянкам назвали беспроигрышный летний образ
    Зеленский отреагировал на новые антироссийские санкции
    Раскрыто дело о задушенном полотенцем участнике СВО
    Трамп сделал заявление о возобновлении крупных ударов по Ирану
    Кость бизона с «глазами» возрастом 13 тысяч лет нашли в Сибири
    Американский F-15EX впервые сбросил бомбы
    В России раскрыли последствия ударов по судам и портам Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok