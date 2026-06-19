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09:35, 19 июня 2026Моя страна

Скелет самки бизона возрастом 130 тысяч лет покажут в России

В Краеведческом музее Астрахани покажут скелет самки бизона возрастом 130 тысяч лет
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Министерство культуры Астраханской области

В российском Краеведческом музее покажут скелет самки бизона возрастом 130 тысяч лет. Материал публикует «Российская газета» со ссылкой на Министерство культуры Астраханской области.

Посетители смогут наблюдать пролежавшие много веков в почве кости молодой самки животного. Известно, что экспонат четыре года назад нашли во время палеонтологической экспедиции на берегу реки у села Никольское Енотаевского района упомянутой области.

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По данным издания, кости хорошо сохранились, на брюшной стороне скелета имелись остатки истлевшей шкуры. Частицы животного сохранились вследствие того, что место захоронения состояло из смеси песка, глины и торфа.

В результате находка была отреставрирована. Затем сотрудники музея создали опорную систему и подиум, чтобы представить скелет. Редкий экспонат находится в центральной части зала.

В мае скелет в уникальной позе нашли российские археологи. При раскопках кургана в Омской области обнаружили кости человека.

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