14:00, 29 мая 2026Моя страна

Скелет в уникальной позе нашли российские археологи

В кургане в Омской области нашли скелет с заведенными за голову руками
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Омский государственный историко-культурный музей-заповедник «Старина Сибирская»

При раскопках кургана в Омской области археологи нашли скелет человека, похороненного в уникальной для этой местности позе, рассказали в музее-заповеднике «Старина Сибирская».

Раскопки проходили с 14 по 25 мая на курганном могильнике «Старокарасук-22». По некоторым признакам, он мог относиться к археологической культуре, которую в научной литературе именуют «культура предков сибирских татар» и датируют 14-15 веками нашей эры, то есть к эпохе Средневековья.

Главной находкой в песчаном грунте стал скелет человека, чье положение скелета оказалось уникальным — на спине, с заведенными за голову руками. По свидетельствам кандидатов исторических наук Сергея Татаурова и Константина Тихомирова, такая поза скелета ранее не встречалась на памятниках Западной Сибири. Правда, сопроводительного инвентаря, который, по древним поверьям, был необходим человеку на том свете, не обнаружено.

Помимо этого, в этой насыпи обнаружена верхняя челюсть лошади, которая, вероятно, положена сюда либо как часть обряда, либо как остатки поминальной трапезы. В соседнем раскопе, чьи могилы оказались разграбленными еще в древности, тем не менее нашли обломок бронзовой накладки, фрагмент железного ножа и навершие ритуального посоха, выточенное из лосиного рога.

Археологи добавили, что хоть курган и относится к археологическим памятникам Средневековья, ответа на вопрос, к какому именно веку и к какой культуре он относится, пока они не получили. Для этого будет исследоваться еще один курган.

Ранее в Центре спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН рассказали о необычной находке, обнаруженной в раннескифском кургане Туннуг-1 в Республике Тыва — бронзовом предмете в форме кабаньего клыка.

