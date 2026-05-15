Гиперреалистичный бронзовый кабаний клык из кургана в Тыве удивил ученых

В ИИМК РАН рассказали о бронзовом клыке кабана из кургана Туннуг в Тыве

В Центре спасательной археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН рассказали о необычной находке, обнаруженной в раннескифском кургане Туннуг-1 в Республике Тыва — бронзовом предмете в форме кабаньего клыка.

Как указал научный сотрудник ИИМК РАН, руководитель экспедиции «Туннуг» Тимур Садыков, хоть люди раньше иногда создавали из бронзы имитацию менее ценных вещей, чем сама бронза, имитация кабаньего клыка — совсем странная находка. Найденный «клык» — такой же формы, что и настоящие кабаньи клыки, и ровно с теми же отверстиями.

Получается, что в каком-то месте люди заменили кабаний клык на его бронзовую отливку. Может быть, потому что это было престижнее и круче. Вряд ли в этом есть какая-то магическая функция. Но это, конечно, неожиданная находка», — поделился мнением археолог.

Научный сотрудник лаборатории камеральной и цифровой обработки ИИМК РАН Николай Курганов добавил, что клык настолько детально проработан, что его можно визуально спутать с костяным предметом — он имеет такую же полость, отверстие и даже трещину в том же месте, где обычно трескаются подвески из клыков кабана. Также предмет был тщательно отполирован.

«Это необычная история, гиперреалистичное подражание костяному предмету. Философы должны тут, может быть, рассуждать, почему этот предмет не несет упрощение и стилизацию, которую обычно имеет любое искусство. Здесь просто гиперреалистичное подражание. Это удивительно», — указал Курганов.

Ранее рассказывалось, что в ходе полевого сезона 2024 года в кургане Туннуг были найдены более 50 предметов, выполненных в традиционном зверином стиле. Среди них украшения, конская упряжь, бронзовые удила, псалии и даже фигурка козлика, предположительно украшавшая колесницу. Особый интерес у ученых вызвали кинжалы. Один из них, бронзовый, украшен навершием в виде свернувшегося хищника.