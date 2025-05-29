Загадочное золото скифов нашли в России

В тувинской Долине царей археологи нашли сокровища и оружие скифов

В тувинской Долине царей российские археологи обнаружили золотые украшения, бронзовые зеркала и загадочные кинжалы с навершием в виде хищника. Об этом сообщает Институт истории материальной культуры РАН.

Находки были сделаны в ходе раскопок древнего скифского кургана Туннуг-1 — одного из самых ранних и крупных царских захоронений скифской эпохи. Курган расположен в пойме реки Уюк, на юге Республики Тыва, где с 2018 года проводятся масштабные археологические исследования при поддержке Русского географического общества.

Как рассказал научный сотрудник ИИМК РАН Тимур Садыков, в ходе полевого сезона 2024 года были найдены более 50 предметов, выполненных в традиционном зверином стиле. Среди них украшения, конская упряжь, бронзовые удила, псалии и даже фигурка козлика, предположительно украшавшая колесницу.

Особый интерес у ученых вызвали кинжалы. Один из них, бронзовый, украшен навершием в виде свернувшегося хищника. Такие находки указывают на ритуальное значение оружия в погребальных обрядах кочевых народов. Помимо оружия были обнаружены текстильные изделия ярких цветов, ожерелья из 12 золотых бусин и накладки геометрической формы, украшавшие погребение.

Археологи подчеркивают, что некоторые находки являются уникальными и помогут лучше понять культуру и обряды скифских племен, населявших Центральную Азию более 2,5 тысячи лет назад.

Ранее стало известно, что сахалинские ученые вместе с коллегами из разных стран сделали выводы из нового исследования и предложили в борьбе с раком использовать драгоценный металл — золото.