В России захотели использовать золото в борьбе с раком

На Сахалине предложили использовать золото в терапии рака

Сахалинские ученые вместе с коллегами из разных стран сделали выводы из нового исследования и предложили в борьбе с раком использовать драгоценный металл — золото. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Речь идет о лучевой терапии, побочные эффекты которой часто тяжело переносятся больными. Подобный метод лечения помогает, однако приводит к повреждению не только раковых клеток, но и здоровых тканей. Ученые, чтобы изменить тенденцию, начали искать решение данной проблемы.

В итоге они обратили внимание на наночастицы типа «ядро — оболочка — сателлит», в которых магнетитовое ядро покрыто слоем диоксида кремния и наночастицами золота. Такая структура позволяет объединить ключевые свойства каждого компонента, заявили исследователи. В частности, магнетит обеспечивает возможность магнитного управления частицами в организме, а золото усиливает радиационное воздействие, создавая вторичные электроны, способные менять ДНК раковых клеток.

Все это, пояснили ученые, усиливает воздействие радиотерапии на «плохие» клетки. В то же время данный метод снижает вред для здоровых тканей. Таким образом, побочных эффектов в терапии становится в разы меньше.

Ранее на Урале разработали платиновые комплексы с карбенами, которые показывают больший потенциал, чем традиционный химиотерапевтический препарат цисплатин. Такие препараты способны в 10 раз эффективнее подавлять рост раковых клеток.