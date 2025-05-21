Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:25, 21 мая 2025Моя страна

В России захотели использовать золото в борьбе с раком

На Сахалине предложили использовать золото в терапии рака
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Сахалинские ученые вместе с коллегами из разных стран сделали выводы из нового исследования и предложили в борьбе с раком использовать драгоценный металл — золото. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Речь идет о лучевой терапии, побочные эффекты которой часто тяжело переносятся больными. Подобный метод лечения помогает, однако приводит к повреждению не только раковых клеток, но и здоровых тканей. Ученые, чтобы изменить тенденцию, начали искать решение данной проблемы.

В итоге они обратили внимание на наночастицы типа «ядро — оболочка — сателлит», в которых магнетитовое ядро покрыто слоем диоксида кремния и наночастицами золота. Такая структура позволяет объединить ключевые свойства каждого компонента, заявили исследователи. В частности, магнетит обеспечивает возможность магнитного управления частицами в организме, а золото усиливает радиационное воздействие, создавая вторичные электроны, способные менять ДНК раковых клеток.

Все это, пояснили ученые, усиливает воздействие радиотерапии на «плохие» клетки. В то же время данный метод снижает вред для здоровых тканей. Таким образом, побочных эффектов в терапии становится в разы меньше.

Ранее на Урале разработали платиновые комплексы с карбенами, которые показывают больший потенциал, чем традиционный химиотерапевтический препарат цисплатин. Такие препараты способны в 10 раз эффективнее подавлять рост раковых клеток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о результатах разговора с Путиным

    Зеленский озадачил Трампа

    В центре Москвы загорелся ресторан

    Беременная Ида Галич оголила живот на новых фото

    Рубио допустил введение Трампом новых санкций против России

    «КВН» уничтожил «Козака»

    Президент Финляндии назвал нового посредника в переговорах по Украине

    Молния поразила насмерть двух строивших плот мужчин

    В США раскрыли схему импорта ворованных iPhone в Китай

    Артемий Лебедев назвал очень простой способ перестать переживать из-за мировой политики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости