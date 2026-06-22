Российским ломбардам предсказали мрачное будущее

«Известия»: В России около 25 процентов всех ломбардов могут закрыться

В России очень многие ломбарды могут оказаться под угрозой исчезновения. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на мнение аналитиков.

Их прогноз предполагает, что основной удар получат малые, одиночные точки. В целом на грани выживания окажутся около 70 процентов участников этого рынка. Исчезнуть же могут примерно 25 процентов. Некоторые будут поглощены более крупными игроками, другие перейдут в «серую» зону.

При этом эксперты предупредили, что те граждане, которые станут клиентами «теневых» ломбардов, будут серьезно рисковать. В случае чего они не смогут обратиться в суд. Кроме того, сотрудничество с такой организацией с высокой долей вероятности чревато утратой заложенной вещи при малейшей просрочке.

По итогам прошлого года прибыль российских ломбардов выросла в полтора раза, до 12,8 миллиарда рублей. В основном рост обеспечили сетевые точки, которые специализируются на выдаче денег под залог ювелирных изделий. Их рентабельность превысила 15 процентов, хотя медианное значение у малых ломбардов из той же области составило 3 процента. В общей сложности в 2025 году ломбарды выдали займов на 412 миллиардов рублей, что на треть больше, чем годом ранее. Однако количество граждан, которые пользуются такого рода услугами, выросло всего на три процента, до 2,16 миллиона человек.