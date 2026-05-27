20:59, 27 мая 2026

Прибыль российских ломбардов взлетела

Центробанк сообщил о росте прибыли российских ломбардов в 2025 году в 1,5 раза
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

По итогам 2025 года прибыль российских ломбардов взлетела в полтора раза, до 12,8 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Центробанка пишет «Интерфакс».

Большей частью рост обеспечили сетевые точки, которые специализируются на выдаче денег под залог ювелирных изделий. Их рентабельность превысила 15 процентов, хотя медианное значение у малых ломбардов из той же области составило 3 процента.

В общей сложности в минувшем году ломбарды выдали займов на 412 миллиардов рублей, что на треть больше, чем годом ранее. Однако количество граждан, которые пользуются такого рода услугами, выросло всего на три процента, до 2,16 миллиона человек.

Основной бизнес ломбардов связан именно с ювелирными изделиями — это 95 процентов всего объема. Далее идет выдача средств под залог имущества в виде электронной техники, часов, смартфонов и аналогичных товаров (менее четырех процентов) и под залог транспортных средств (менее двух процентов, однако рост по итогам года на 16 процентов).

Средний дисконт для ювелирных изделий составлял 24 процента, для автомобилей и техники — 35-37 процентов, а для меховых изделий и дорогих брендовых вещей — около 45 процентов, что связано с нестабильным спросом и высоким риском подделок.

Ранее директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова объяснила, что рост популярности ломбардов в России связан с ужесточением контроля за микрофинансовыми организациями и повышением мировых цен на золото.

