Дубинский: Зеленский не упомянул мир в своем письме Трампу

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, обратил внимание важную деталь в письме президента страны Владимира Зеленского, адресованного американскому лидеру Дональду Трампу.

Он отметил, что в письме, в котором Зеленский пожаловался на нехватку на критическую нехватку средств для систем противовоздушной обороны (ПВО), нет ни одного упоминания о мире.

Ранее стало известно, что украинский лидер направил срочное письмо Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Комментируя его обращение, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал Киеву сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта, а не на его эскалации.