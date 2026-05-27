Бывший СССР
21:31, 27 мая 2026

В письме Зеленского Трампу заметили важную деталь

В письме Зеленского Трампу заметили важную деталь
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, обратил внимание важную деталь в письме президента страны Владимира Зеленского, адресованного американскому лидеру Дональду Трампу.

Он отметил, что в письме, в котором Зеленский пожаловался на нехватку на критическую нехватку средств для систем противовоздушной обороны (ПВО), нет ни одного упоминания о мире.

Ранее стало известно, что украинский лидер направил срочное письмо Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Комментируя его обращение, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал Киеву сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта, а не на его эскалации.

