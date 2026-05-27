«Спартак» разместил в музее сломанный игроком команды Пабло Солари Кубок России

«Спартак» разместил в клубном музее сломанный Кубок России. Об этом сообщает Telegram-канал клуба.

«Уже легендарный разбитый Кубок России "Cпартака" пополнил музей "Лукойл Арены". Наши хранители истории проделали ювелирную работу и сохранили почти все части кубка! Эксклюзивный экспонат ждет в гости всех красно-белых!» — говорится в заявлении красно-белых.

Аргентинский полузащитник красно-белых Солари случайно сломал трофей после окончания игры. Он взял в руки Кубок и поднял его, после чего его нижняя часть отвалилась, упала на газон и разбилась вдребезги.

24 мая «Спартак» одержал победу в Суперфинале Кубка России над «Краснодаром». В основное время команды сыграли вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти красно-белые оказались сильнее — 4:3. Этот Кубок России оказался пятым в их истории — ранее они выигрывали в 1994, 1998, 2003 и 2022 годах.