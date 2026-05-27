Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
22:30, 27 мая 2026Спорт

«Спартак» разместил в клубном музее сломанный Кубок России

«Спартак» разместил в музее сломанный игроком команды Пабло Солари Кубок России
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Спартак» разместил в клубном музее сломанный Кубок России. Об этом сообщает Telegram-канал клуба.

«Уже легендарный разбитый Кубок России "Cпартака" пополнил музей "Лукойл Арены". Наши хранители истории проделали ювелирную работу и сохранили почти все части кубка! Эксклюзивный экспонат ждет в гости всех красно-белых!» — говорится в заявлении красно-белых.

Аргентинский полузащитник красно-белых Солари случайно сломал трофей после окончания игры. Он взял в руки Кубок и поднял его, после чего его нижняя часть отвалилась, упала на газон и разбилась вдребезги.

24 мая «Спартак» одержал победу в Суперфинале Кубка России над «Краснодаром». В основное время команды сыграли вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти красно-белые оказались сильнее — 4:3. Этот Кубок России оказался пятым в их истории — ранее они выигрывали в 1994, 1998, 2003 и 2022 годах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли удар по гимназии в ЛНР

    Верховный суд России признал незаконным отказ ГАИ в регистрации машины по одной причине

    Москвичей предупредили о новом способе мошенничества с арендой квартир

    Жена Зеленского грубо нарушила протокол на официальной встрече

    Пашинян заявил о трансформации в отношениях с Россией

    «Спартак» разместил в клубном музее сломанный Кубок России

    Пашинян раскрыл планы Армении на ЕАЭС и ЕС

    Россиян предупредили о популярной схеме обмана c жильем на курортах

    Зеленский сделал заявление в связи с письмом Трампу

    В Москве накрыли подпольное казино

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok