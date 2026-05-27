С Артемия Лебедева взыскали сотни тысяч рублей по иску Мизулиной

23:20, 27 мая 2026Интернет и СМИ

Приставы взыскали с Артемия Лебедева 300 тысяч рублей по иску Мизулиной
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Судебные приставы взыскали с дизайнера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей по иску Екатерины Мизулиной. Об этом глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) написала в своем Telegram-канале.

Таким образом было исполнено решение суда по иску о защите чести и достоинства. Мизулина раскрыла, что деньги будут направлены в Общероссийский народный фронт на поддержку бойцов специальной военной операции (СВО). Лебедев пока ситуацию не прокомментировал.

Мизулина подала иск к Лебедеву в сентябре 2024 года. Поводом стали высказывания дизайнера в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в адрес ЛБИ и самой Мизулиной.

Позднее Лебедев извинился, но отметил, что по-прежнему не поддерживает общественную деятельность главы ЛБИ. Мизулина, в свою очередь, заявила, что не принимает извинения блогера.

