00:18, 28 мая 2026

Мать отправившегося на СВО сосновского маньяка сделала заявление

Марина Совина
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Андрей Кийко, известный как сосновский маньяк, ранее отправившийся в зону специальной военной операции (СВО), числится пропавшим без вести. Об этом «Известиям» заявила его мать Светлана Кийко.

«По поводу того, что он бежал — это чушь собачья. Дело в том, что он еще в декабре месяце считался на позиции и с декабря месяца он считается пропавшим», — уточнила женщина.

Она указала, что военная часть, с которой она поддерживает связь через посредников, информацию о дезертирстве не подтверждает.

Ранее сообщалось, что Кийко сбежал из госпиталя в Кронштадте после ранения. Его искали в поселке Ропша Ленинградской области.

Сосновский маньяк заслушал 22-летний приговор в 2008 году. Суд признал его виновным в двух расправах, 11 разбоях, а также 8 изнасилованиях и действиях сексуального характера. Спустя 15 лет к его преступлениям добавили еще одну доказанную расправу, а срок наказания увеличили до 25 лет.

