Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:31, 28 мая 2026Из жизни

На опубликованных Пентагоном видео НЛО снова заметили ангела и офанима

На опубликованных Пентагоном видео НЛО заметили офанима
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Изображение: Department of War

Пользователи сети объявили, что на видео из второй порции материалов об НЛО, которую опубликовал Пентагон по приказу Дональда Трампа, запечатлен ангел. Об этом пишет New York Post.

Люди уверены, что заметили странное существо на ролике, снятом в июне 2020 года над водоемом недалеко от американской военной базы. В кадр инфракрасной камеры попал некий объект, который несколько раз менял форму и в итоге стал похож на профиль существа, напоминающего ангела. «Объект выглядит почти как человек с руками и ногами. Главный вопрос — с какой скоростью он летит», — написал один из пользователей.

Кроме того, еще один объект, который американские военные сняли над океаном в 2024 году, напомнил некоторым верующим офанима — один из видов ангелов, описанный в Ветхом завете, как два огненных колеса, покрытые глазами.

Материалы по теме:
Пентагон по требованию Трампа рассекретил 170 файлов об НЛО. Что именно в них оказалось и о чем теперь спорят специалисты?
Пентагон по требованию Трампа рассекретил 170 файлов об НЛО.Что именно в них оказалось и о чем теперь спорят специалисты?
19 мая 2026
ФБР расследует загадочные исчезновения ученых, изучавших космос и НЛО. Это связывают с планами Трампа раскрыть секретные документы
ФБР расследует загадочные исчезновения ученых, изучавших космос и НЛО.Это связывают с планами Трампа раскрыть секретные документы
24 апреля 2026
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами. Что показали американские военные?
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами.Что показали американские военные?
4 сентября 2023
«Сибирские врата ада» стремительно растут. Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
«Сибирские врата ада» стремительно растут.Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
11 июня 2024
Пентагон по требованию Трампа рассекретил 170 файлов об НЛО. Что именно в них оказалось и о чем теперь спорят специалисты?
Пентагон по требованию Трампа рассекретил 170 файлов об НЛО.Что именно в них оказалось и о чем теперь спорят специалисты?
19 мая 2026
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО. Почему в США помешались на сверхъестественном?
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО.Почему в США помешались на сверхъестественном?
8 ноября 2023

После публикации первого блока документов об НЛО 8 мая техасский пастор Джош Хоуэртон объявил, что обнаружил на одном из видео херувима. Такого же мнения придерживается член конгресса Анна Паулина Луна.

Второй блок материалов по НЛО был опубликован Пентагоном в пятницу, 22 мая. В новую порцию рассекреченных файлов вошли 51 видео, 7 аудиофайлов и 6 текстовых документов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян нашел способ получить газ

    Выявлена скрытая опасность нерегулярного приема пищи

    На опубликованных Пентагоном видео НЛО снова заметили ангела и офанима

    Мать отправившегося на СВО сосновского маньяка сделала заявление

    «Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций

    Оценены шансы двух россиян выиграть Кубок Стэнли

    В Подмосковье директор завода избил активиста и забил его собаку вилами

    Зеленский пожаловался на ЕС из-за половинчатых мер

    Мужчина продал жену друзьям за 37 тысяч рублей

    Вяльбе рассказала о своей пенсии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok