На рассекреченном Пентагоном видео с НЛО обнаружили херувима

13 мая 2026

В США на рассекреченном Пентагоном видео нашли херувима
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: war.gov

Духовные лидеры в США объявили, что обнаружили херувима на одном из видеороликов с НЛО, которые рассекретил Пентагон. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет о двухминутном видео 2013 года, на котором запечатлен некий объект, выглядящий в объективе инфракрасной камеры как восьмиконечная звезда. НЛО совершает различные маневры и меняется в воздухе, «отращивая новые конечности». Техасский пастор Джош Хоуэртон сразу же объявил на своей странице в социальной сети, что объект удивительно похож на херувима, как они описаны в ветхозаветной Книге пророка Иезекииля.

И смотрел я на животных, и вот, на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их — как вид топаза, и подобие у всех четырех одно; и по виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе

Книга пророка Иезекииля Иез.1:15-16
Конгрессмен Анна Паулина Луна, которая ранее боролась за скорейшую публикацию секретных файлов Пентагона с НЛО, также выложила изображение херувима на своей странице в соцсети в связи с этим видео. Другие верующие обратили внимание, что НЛО в ролике больше похож на серафимов из Книги пророка Исаии. Там они описываются шестикрылыми стражами престола Божьего. Впрочем, христиане-скептики сразу же заявили, что у НЛО в видео восемь «крыльев», а у серафимов только шесть.

Власти заявили, что видео пока не изучено специалистами, было опубликовано в целях информирования населения и не является доказательством существования ангелов или херувимов.

Министерство обороны США начало публикацию засекреченных файлов об НЛО 8 мая. На сайте американского военного ведомства было выложено 160 документов, включая фотографии, видеоролики и другие свидетельства очевидцев.

