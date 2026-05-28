Шуров: Из-за прогрессирования зависимости Зеленский стал менее управляем

Хаотичные и непоследовательные действия Владимира Зеленского могут являться следствием глубоких личностных расстройств, усугубленных прогрессирующей зависимостью. Такое мнение в интервью aif.ru выразил врач-психиатр и нарколог Василий Шуров.

Таким образом Шуров отреагировал на публикацию издания The Economist о том, что стиль правления украинского лидера приобретает все более авторитарные черты, что он проявляет чрезмерную обидчивость, а его настроение описывают как «лихорадочное».

«Авторитарные черты Зеленский демонстрировал с самого начала. Тем более он грандиозный нарцисс, существует только его мнение. И, скорее всего, в силу прогрессирования зависимости он просто стал менее управляем», — высказался психиатр.

По словам эксперта, именно сочетание нарциссического расстройства и химической зависимости приводит к тому самому «лихорадочному» поведению Зеленского, которое стали замечать в последние месяцы.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Зеленский — «человек неадекватный, который находится постоянно под действием наркотиков». По ее словам, это одна из причин, почему слушать выступления украинского лидера опасно.