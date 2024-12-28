Захарова заявила, что слушать Зеленского опасно

Слушать Владимира Зеленского опасно, и на это есть две причины. Их в интервью RT назвала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, комментируя последние заявления политика о ситуации на Украине.

«Во-первых, потому что он ненормальный человек. Это не фигура речи. Это не попытка обозвать его. Это факт. Это человек неадекватный, который находится постоянно под действием — опять же, давайте говорить и называть вещи своими именами — наркотиков», — заявила дипломат. Как утверждает Захарова, Зеленский опьянен властью и своими амбициями.

«Второе, почему его слушать опасно. Потому что… он ведь… ну у нас в стране называют его "просроченным". Он уже находится вне каких-то законных рамок своих полномочий», — добавила она. По словам Захаровой, даже на Украине ведутся дебаты о том, как оценивать статус Зеленского.

Официальный представитель МИД также отметила, что Зеленский каждый день говорит что-то, противоречащее его предыдущим заявлениям.

Ранее Захарова высказалась о количестве потраченных Западом денег на Украину. По ее словам, никто и никогда не сможет посчитать, сколько всего денег Запад отправил Киеву, так как это стало тайной, покрытой мраком.