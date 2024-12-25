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10:08, 25 декабря 2024Мир

Захарова высказалась о количестве потраченных Западом денег на Украину

Захарова: никто и никогда не посчитает, сколько Запад отправил денег Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Никто и никогда не сможет посчитать, сколько всего денег Запад отправил Украине, так как это стало «тайной, покрытой мраком». Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Никто и никогда не сможет посчитать, сколько всего денег было переведено Украине, киевскому режиму, сколько по итогу вернулось на базы в те же самые евроатлантические банки или фонды, используя страну как "отмывочную". Никто и не узнает, сколько из заявленной материально-технической помощи действительно было передано Киеву, а сколько ушло в другие места, как бы пройдя через Украину, а что вообще не выходило со складов. Это тайна, покрытая мраком», — отметила дипломат.

Захарова указала на то, что точных сумм, потраченных западными странами на Украину «все равно никто не узнает», даже несмотря на то, что весь мир наблюдает за украинским кризисом «в прямом эфире».

20 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа и США суммарно потратили на помощь Украине 310 миллиардов евро, на эту сумму можно было бы «сотворить чудеса» в европейской политике.

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