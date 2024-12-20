Орбан описал сумму помощи Запада Киеву фразой «на эти деньги можно было сотворить чудеса»

Орбан: Европа и США суммарно потратили на Украину 310 миллиардов евро

Европа и США суммарно потратили на помощь Киеву 310 миллиардов евро, на эту сумму можно было бы «сотворить чудеса» в европейской политике. Общую сумму помощи Запада Украине раскрыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Во время переговоров с американцами я получил от них данные, что Европа и Америка в общей сложности потратили на Украину до сих пор 310 миллиардов евро», — рассказал политик.

Ранее Виктор Орбан призвал украинского лидера Владимира Зеленского определиться с рождественским перемирием. По его словам, предложение о перемирии по-прежнему остается в силе. Он подчеркнул, что «одна сторона», имея ввиду Россию, приняла его инициативу.