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04:43, 19 декабря 2024Мир

Орбан призвал Зеленского определиться с перемирием

Орбан: Зеленскому следует определиться с рождественским перемирием
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Georges Schne / IMAGO / photonews.at / Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского определиться с рождественским перемирием. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, предложение о перемирии по-прежнему остается в силе. Он подчеркнул, что «одна сторона», имея ввиду Россию, приняла его инициативу.

«Возможность массового обмена пленными и рождественского перемирия на столе. С ней можно сделать два дела: принять ее или отвергнуть. До [католического] Рождества еще несколько дней, будем надеяться на лучшее», — сказал Орбан.

Ранее советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал Орбана «назойливым гонцом», отвечая на предложение о прекращении огня с Россией на период Рождества. По его словам, Украине и другим странам-участникам «работы ради мира» не нужны «гонцы от Путина».

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