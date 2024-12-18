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19:20, 18 декабря 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали Орбана «назойливым гонцом»

Советник Зеленского Литвин: премьер Венгрии Орбан является назойливым гонцом
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «назойливым гонцом», отвечая на предложение о прекращении огня с Россией на период Рождества, передает «Страна.ua».

«Если уже появился такой назойливый гонец от [президента России Владимира] Путина, то можем на его ультиматум ответить одно: нам нужен реальный, надежный мир, справедливый для Украины», — заявил советник Зеленского.

По его словам, Украине и другим странам-участникам «работы ради мира» не нужны «гонцы от Путина».

Ранее Орбан, отреагировав на грубое заявление Зеленского, призвал украинского лидера однозначно ответить на предложение о рождественском перемирии и прекращении огня.

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