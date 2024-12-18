Орбан ответил на грубость Зеленского

Орбан ответил на оскорбления Зеленского, что не поддастся на провокации

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Владимира Зеленского однозначно ответить на предложение о рождественском перемирии и прекращении огня. Так венгерский политик ответил на грубое заявление украинского лидера на странице в соцсети X.

«Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня на столе. Принимайте его или отказывайтесь», — заявил глава венгерского правительства.

Ранее Зеленский в грубой форме высказался о миротворческой деятельности венгерского премьера и отказался допускать Орбана к потенциальным переговорам с Россией. По его словам, у Орбана нет рычагов давления на Москву.