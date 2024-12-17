Зеленский пообещал не допустить Орбана к переговорам Украины с Россией

Зеленский отказался допускать Орбана к переговорам России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отказался допускать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к потенциальным переговорам с Россией. Его слова приводит телеканал «Мы — Украина».

«Нам не нужны те страны, которые хотят сегодня, как Венгрия, например как премьер Орбан… Не получится. Я его не пущу, и таких, как он», — заявил Зеленский.

По его словам, у Виктора Орбана нет рычагов давления на Москву. «Как он будет давить на Путина? Анекдот, улыбка? Пусть себе оставит», — добавил президент Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Запад должен дать Украине 12-15 систем противовоздушной обороны (ПВО) в качестве компенсации за отказ от приглашения в НАТО. «И честно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12-15 систем. (...) Это реально. Главное — политическая воля наших партнеров», — рассказал Зеленский.