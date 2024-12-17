Зеленский озвучил Западу требуемую компенсацию за отказ от приглашения в НАТО

Зеленский: Запад должен поставить Киеву 12-15 систем ПВО

Запад должен поставить Украине 12-15 систем противовоздушной обороны (ПВО) в качестве компенсации за отказ от приглашения в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«И честно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12-15 систем. (...) Это реально. Главное — политическая воля наших партнеров», — высказался политик. По его словам, западные политики обещали поставить Киеву требуемые системы ПВО после признания невозможности пригласить Украину в НАТО.

Зеленский озвучил требование в обращении к участникам саммита альянса стран Северной Европы и Прибалтики Joint Expeditionary Force. Политик добавил, что США и Европа должны выполнить свое обещание на фоне массированных ракетных ударов Вооруженных сил (ВС) России по украинской энергетической инфраструктуре.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис указал на разрушительный удар ВС России по ВСУ. По его словам, попытки западных стран снабдить Украину самолетами, системами ПВО и ракетами не смогли помочь украинским войскам.