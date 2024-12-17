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14:47, 17 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский озвучил Западу требуемую компенсацию за отказ от приглашения в НАТО

Зеленский: Запад должен поставить Киеву 12-15 систем ПВО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Запад должен поставить Украине 12-15 систем противовоздушной обороны (ПВО) в качестве компенсации за отказ от приглашения в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«И честно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12-15 систем. (...) Это реально. Главное — политическая воля наших партнеров», — высказался политик. По его словам, западные политики обещали поставить Киеву требуемые системы ПВО после признания невозможности пригласить Украину в НАТО.

Зеленский озвучил требование в обращении к участникам саммита альянса стран Северной Европы и Прибалтики Joint Expeditionary Force. Политик добавил, что США и Европа должны выполнить свое обещание на фоне массированных ракетных ударов Вооруженных сил (ВС) России по украинской энергетической инфраструктуре.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис указал на разрушительный удар ВС России по ВСУ. По его словам, попытки западных стран снабдить Украину самолетами, системами ПВО и ракетами не смогли помочь украинским войскам.

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