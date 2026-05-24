Футболист «Спартака» разбил завоеванный командой Кубок России

Футболист «Спартака» Пабло Солари разбил завоеванный командой Кубок России

Футболист «Спартака» Пабло Солари разбил завоеванный командой Кубок России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Аргентинский нападающий, открывший счет в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром», после матча взял в руки трофей и поднял его. Нижняя часть Кубка отвалилась, упала на газон и разбилась вдребезги.

В основное время команды сыграли со счетом 1:1. На 36-й минуте спартаковцы вышли вперед усилиями Пабло Солари. «Краснодар» ответил на это голом Дугласа Аугусто, забитым на 57-й минуте. В серии пенальти «Спартак» выиграл со счетом 4:3. Победный удар на счету Эсекьеля Барко.

Таким образом, красно-белые завоевали пятый Кубок России в клубной истории. До этого они выигрывали в 1994, 1998, 2003 и 2022 годах.