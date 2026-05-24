21:26, 24 мая 2026

Футболист «Спартака» разбил завоеванный командой Кубок России

Владислав Уткин
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Футболист «Спартака» Пабло Солари разбил завоеванный командой Кубок России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Аргентинский нападающий, открывший счет в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром», после матча взял в руки трофей и поднял его. Нижняя часть Кубка отвалилась, упала на газон и разбилась вдребезги.

В основное время команды сыграли со счетом 1:1. На 36-й минуте спартаковцы вышли вперед усилиями Пабло Солари. «Краснодар» ответил на это голом Дугласа Аугусто, забитым на 57-й минуте. В серии пенальти «Спартак» выиграл со счетом 4:3. Победный удар на счету Эсекьеля Барко.

Таким образом, красно-белые завоевали пятый Кубок России в клубной истории. До этого они выигрывали в 1994, 1998, 2003 и 2022 годах.

