Блогер Дмитрий Пучков назвал себя любителем группы «Тату»

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, признался в любви группе «Тату». В эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте», он также назвал любимую песню музыкального коллектива.

«Я любитель. Отличная [группа], лучшая», — высказался Пучков о «Тату» и добавил, что ему нравятся песни из альбома «200 по встречной». Самой любимой же песней группы Гоблин назвал «Досчитай до ста».

Гоблин добавил, что считает песни «Тату» саундтреком к жизни, и объяснил, что со многими композициями этой группы у него связаны приятные моменты из жизни.

Ранее Пучков назвал неожиданную причину отказа от кофе. Блогер признался, что боится употреблять напиток, так как «звереет» от него.

В апреле Гоблин дал россиянам примитивный совет. Так, он призвал соотечественников читать вслух.