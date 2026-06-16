Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:49, 16 июня 2026Интернет и СМИ

Гоблин признался в любви группе «Тату»

Блогер Дмитрий Пучков назвал себя любителем группы «Тату»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, признался в любви группе «Тату». В эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте», он также назвал любимую песню музыкального коллектива.

«Я любитель. Отличная [группа], лучшая», — высказался Пучков о «Тату» и добавил, что ему нравятся песни из альбома «200 по встречной». Самой любимой же песней группы Гоблин назвал «Досчитай до ста».

Гоблин добавил, что считает песни «Тату» саундтреком к жизни, и объяснил, что со многими композициями этой группы у него связаны приятные моменты из жизни.

Ранее Пучков назвал неожиданную причину отказа от кофе. Блогер признался, что боится употреблять напиток, так как «звереет» от него.

В апреле Гоблин дал россиянам примитивный совет. Так, он призвал соотечественников читать вслух.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали о конфликте Зеленского с министром обороны

    В России резко высказались о ситуации с Киево-Печерской лаврой после пожара

    Медведев оценил значение победы России над Украиной в Гааге

    Telegram заблокировали еще в одной стране

    Появились подробности о пожаре на территории Московского нефтеперерабатывающего завода

    Аэропорт Сочи снова прекратил работу

    В России увидели угрозу в заявлении Трампа об Украине

    Европейские дипломаты пожаловались на редкие ужины с послом США

    Китай уличил Каллас в клевете

    Тренер назвал способ превратить пробежку из мучения в удовольствие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok