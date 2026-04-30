Гоблин дал россиянам примитивный совет

Блогер Дмитрий Пучков посоветовал россиянам читать классическую литературу вслух

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, дал совет тем, кто хочет научиться красиво говорить. Свою рекомендацию он озвучил в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

По словам Пучкова, многие спрашивают его, как поставить голос и грамотно разговаривать. «Ответ примитивный: берете русскую классическую литературу, вообще не важно что, и читаете вслух. С выражением, как у вас это получается, по ролям, четко произнося буквы, правильно расставляя интонации и ударения», — заявил он.

Переводчик отметил, чтобы получить результат, нужно читать вслух хотя бы по пять страниц в день.

