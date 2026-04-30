20:55, 30 апреля 2026Интернет и СМИ

Гоблин дал россиянам примитивный совет

Блогер Дмитрий Пучков посоветовал россиянам читать классическую литературу вслух
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, дал совет тем, кто хочет научиться красиво говорить. Свою рекомендацию он озвучил в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

По словам Пучкова, многие спрашивают его, как поставить голос и грамотно разговаривать. «Ответ примитивный: берете русскую классическую литературу, вообще не важно что, и читаете вслух. С выражением, как у вас это получается, по ролям, четко произнося буквы, правильно расставляя интонации и ударения», — заявил он.

Переводчик отметил, чтобы получить результат, нужно читать вслух хотя бы по пять страниц в день.

Ранее Гоблин задал один вопрос тем, кто ругает Россию. Он поинтересовался у таких людей, с чем они сравнивают жизнь в стране.

До этого Пучков назвал одну особенность жизни в СССР омерзительной. Блогер рассказал, что ему не нравилась процедура получения документов.

    Последние новости

    В США выступили с обвинениями в адрес России

    В поведении бойцов ВСУ стали замечать странности

    В сети восхитились фото 57-летней Светланы Бондарчук в чулках

    ВСУ выпустили дроны по Крыму

    Стало известно о роскошной яхте жены министра обороны Украины

    Ракету-носитель «Союз-5» запустили с Байконура

    В Финляндии заявили об унижении ЕС из-за «клоуна» Каллас

    Зеленского призвали прислушаться к словам Мерца об уступках

    Российский боец снес дом с украинскими операторами БПЛА

    Украинская невеста ответила на гневные сообщения на русском языке

    Все новости
