Гоблин задал ровно один вопрос ругающим Россию людям

Блогер Пучков спросил у ругающих Россию, с чем они сравнивают жизнь в стране

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, обратился к людям, ругающим жизнь в России, с одним вопросом. Его он озвучил в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

«У меня всегда вопрос ровно один: "А вы с чем это сравниваете?" Вот когда говорят, что у нас плохо, вы с чем это сравниваете?» — обратился Гоблин к критикующим страну россиянам.

По мнению Пучкова, нередко такие люди сравнивают жизнь в России и США, при этом свои представления о жизни в Соединенных Штатах они формируют из американских фильмов. «В американском кино все красиво, здорово. Внутри США вовсе не так красиво и вовсе не так здорово», — добавил блогер.

Ранее Гоблин вспомнил о дебоширах-англичанах на Канарских островах. Он рассказал, что отдыхающие на курорте европейцы бросали в бассейн бутылки и мебель.