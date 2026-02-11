Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

19:00, 11 февраля 2026Интернет и СМИ

Гоблин пожаловался на англичан-дебоширов на курорте

Блогер Пучков заявил, что туристы из Англии дебоширили на острове Тенерифе
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, пожаловался на дебоширивших туристов из Англии, которых он встретил во время отдыха на Канарских островах. Об этом он вспомнил в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Пучков рассказал, что жил в одном отеле с англичанами на острове Тенерифе. «Видимо, таково свойство западного человека: как только он из своей страны выезжает, он приходит в естественное состояние сразу (...) Плавающие в бассейне шашлыки, бутылки, кресла, столы и все остальное — вот ваша европейская культура», — поиронизировал Гоблин.

При этом блогер отметил, что зачастую в некультурном поведении на отдыхе обвиняют не европейцев, а русских.

Ранее переводчик обратился к россиянам, которые делают интимные фотографии. Он предупредил, что все эротические снимки могут оказаться в открытом доступе.

