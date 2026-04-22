Гоблин вспомнил «омерзительную» особенность жизни в СССР

Блогер Пучков назвал омерзительной процедуру получения документов в СССР

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, назвал омерзительной процедуру получения документов в СССР. Об этой особенности он рассказал в эфире радио Sputnik, запись доступна во «ВКонтакте».

«За каждой бумажкой надо было отстаивать какие-то чудовищные очереди, выделять рабочий день, куда-то ехать, где-то стоять, никто ничего не объясняет, все на тебя, как собаки, лают. Это настолько было омерзительно, что словами не передать», — вспомнил Пучков.

Блогер также заявил, что сегодня получить необходимые документы намного проще и быстрее.

Ранее Гоблин предложил ввести в российских школах советскую программу обучения. Кроме того, он призвал возродить профтехобразование.

Перед этим Пучков вспомнил об общественных туалетах в СССР и назвал их безобразными. По его словам, жители современной России не сталкивались с такой проблемой.