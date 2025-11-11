Гоблин пожаловался на безобразные общественные туалеты в СССР

Блогер Пучков заявил, что в Советском Союзе были плохие общественные туалеты

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, пожаловался на общественные туалеты в СССР. В эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что эту проблему в России удалось решить.

«В Советском Союзе очень плохо было с общественными туалетами. (...) Общественный сортир, а в него стоит километровая очередь из женщин, а вокруг сортира стоят мужики и гадят, потому что не попасть туда внутрь. Это было безобразно», — посетовал Пучков.

Гоблин уточнил, что жители современной России не сталкивались с такой сложностью, потому что появились многочисленные кафе и рестораны, в которых обязательно должен быть туалет.

Ранее переводчик призвал вернуться к одной практике из СССР. По его мнению, в России следует снова начать учиться по советской школьной программе.