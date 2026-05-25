05:01, 25 мая 2026Забота о себе

Названы лучшие позы для секса в жару

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Dmytro Kapitonenko / Shutterstock / Fotodom

Эксперты рассказали, как адаптировать интимную близость к жаре. Своими советами они поделились с изданием Metro.

Отмечается, что секс в жару будет намного комфортнее, если заниматься им в позах, требующих минимального соприкосновения тел. Примером такой позиции является обратная наездница.

Другим вариантом эксперты назвали позу «тачка». «На первый взгляд кажется, что эта поза доступна лишь мастерам тантрического секса, но если потренироваться, она станет менее пугающей», — говорится в статье.

Чтобы выполнить «тачку», мужчине нужно сесть на край кровати, а женщине — на его колени спиной к нему. Затем она должна наклониться вперед и упереться руками в пол. В это же время партнер выпрямляет ее ноги и встает, продолжая придерживать партнершу за бедра. «Сделайте это рядом с вентилятором, и вы получите самый крутой секс из всех возможных», — уверены эксперты.

Также они посоветовали в жару попробовать эротические игры со льдом, заняться сексом в мокрых майках или отправиться вдвоем в душ. «Там вам понадобится смазка на силиконовой основе. Смазки на водной основе легко смываются, а смазки на масляной основе небезопасны для использования с презервативами», — заключили эксперты издания.

Ранее мужчин предостерегли от снятия презерватива во время полового акта без предупреждения. Женщина, которая столкнулась с таким поведением, рассказала, что это ощущается как предательство и намеренное создание угрозы здоровью.

