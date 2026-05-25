05:27, 25 мая 2026Мир

В США предложили поговорить с Зеленским «по‑серьезному»

Аналитик Макговерн призвал США сильнее давить на Зеленского
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Соединенным Штатам Америки следует сильнее надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы ускорить окончание конфликта. С таким призывом выступил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он допустил, что в случае, если Вашингтон поговорит с Зеленским «по‑серьезному», может состояться трехсторонняя встреча с участием Украины, России и США.

Эксперт также предложил исключить возможность членства Киева в НАТО и обратил внимание на тот факт, что Вооруженные силы (ВС) России продвигаются вперед на всех участках фронта.

Ранее Зеленский заявил, что ждет от Соединенных Штатов сигнала по дальнейшим шагам в мирных переговорах. Политик также выразил надежду включить в переговоры европейцев.

