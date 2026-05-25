05:24, 25 мая 2026Наука и техника

Россиян предупредили о последствиях голодания

Врач Боровская: Долгое голодание может негативно сказаться на работе мозга
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Голодание длиной в сутки и более может привести к негативным последствиям в работе мозга и гормональных процессов. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская в интервью РИА Новости.

«Среди возможных рисков — снижение уровня глюкозы в крови. Глюкоза — основной питательный элемент для многих клеток организма, в том числе для клеток головного мозга. При длительном голодании ее уровень может снижаться, что негативно сказывается на работе мозга», — сказала она.

По ее словам, длительное голодание может ударить по репродуктивной системе и снизить выработку тестостерона и эстрогена. Также отказ от пищи на длительный срок чреват слабостью, усталостью и раздражительностью.

Ранее Боровская назвала неожиданную пользу от 12-часового голодания. По ее словам, если человек не ест в течение 12 часов, организм начинает брать энергию из жировых запасов и может запустить процесс клеточного обновления — однако перед любой практикой голодания необходима консультация специалиста.

