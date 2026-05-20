03:46, 20 мая 2026

Врач назвал неожиданную пользу от 12-часового голодания

Юлия Мискевич
Если человек не ест в течение 12 часов, организм начинает брать энергию из жировых запасов и может запустить процесс клеточного обновления — однако перед любой практикой голодания необходима консультация специалиста. Об этом РИА Новости рассказала доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.

По словам эксперта, спустя 12 часов после последнего приема пищи вся еда в желудочно-кишечном тракте полностью переваривается. В этот период может активизироваться механизм клеточного обновления, в ходе которого удаляются поврежденные клетки. Кроме того, организм переключается с обычного источника энергии — углеводов — на расщепление жировых запасов.

Вместе с тем врач предупредила, что длительное голодание способно негативно сказаться на здоровье, в частности, привести к снижению уровня глюкозы в крови. Поэтому перед любым голоданием, особенно при наличии хронических заболеваний, необходимо проконсультироваться с врачом или диетологом.

Ранее гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Александра Метелина назвала несколько опасных для пищеварения трендов, которые популярны у сторонников ЗОЖ.

