04:19, 20 мая 2026Наука и техника

Найден простой способ улучшить качество сна

Front Psychiatry: Пробиотики улучшают качество сна и утреннего самочувствия
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Пробиотики могут быть связаны с небольшим улучшением качества сна и утреннего самочувствия. К такому выводу пришли китайские исследователи в метаанализе, опубликованном в журнале Frontiers in Psychiatry.

Пробиотики — это живые полезные бактерии, которые содержатся в некоторых ферментированных продуктах и пищевых добавках. Они помогают поддерживать баланс микрофлоры кишечника и, как считают ученые, могут влиять на работу мозга и нервной системы через так называемую ось «кишечник–мозг».

Авторы работы проанализировали данные 39 рандомизированных исследований с участием более 4 тысяч человек. В исследованиях изучалось влияние разных штаммов пробиотиков на качество сна, продолжительность сна, дневную сонливость и симптомы бессонницы.

Выяснилось, что прием пробиотиков был связан с небольшим улучшением общего качества сна. Участники также реже жаловались на дневную усталость, а средняя продолжительность сна увеличивалась примерно на 14 минут. При этом ученые подчеркивают, что эффект оказался умеренным, а для окончательных выводов необходимы более крупные исследования.

Ранее стало известно, что слишком короткий и слишком долгий сон ускоряет старение организма.

