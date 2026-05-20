05:31, 20 мая 2026АвтоЭксклюзив

Россиянам объяснили разницу в восприятии дорожных пробок и реакцию на них

Психолог Ликунова: Дорожная пробка для водителя — тест на уровень стресса
Марина Аверкина

С наступлением дачного сезона и отпусков дорожные пробки становятся для многих россиян неотъемлемой частью выходных. Но в одной и той же пробке можно увидеть две противоположные реакции: один водитель буквально кипит от злости, сигналит и срывается, другой спокойно слушает музыку и терпеливо движется вперед. Почему так по-разному одно и тоже неудобство влияет на автомобилистов, «Ленте.ру» объяснила кризисный психолог Варвара Ликунова.

«Дело не в дороге, а в состоянии человека. Пробка становится триггером, который обнажает внутренние процессы. Главный фактор — ощущение контроля. Когда движение останавливается, водитель сталкивается с невозможностью повлиять на ситуацию. Для одних это допустимо, для других — почти невыносимо», — говорит специалист. Особенно сложной ситуация становится для тех водителей, которые привыкли держать все под контролем: время, планы, результат. Невозможность контролировать и вызывает всплеск агрессии, уточняет эксперт.

«Не менее важен внутренний фон. Если человек устал, раздражен или тревожен, пробка становится "последней каплей" и воспринимается как катастрофа. Если человек отдохнул и чувствует себя стабильно, то эта задержка в пути будет для него всего лишь паузой», — разъясняет психолог.

Кроме того, по словам Ликуновой, сильное влияние на восприятие оказывает и «цена» времени. Пока для одного лишний час — незначительная потеря, для другого — личный провал и ощущение, что рушатся планы. «Чем выше внутренняя значимость ситуации, тем сильнее эмоциональная реакция», — уточняет она.

Есть и еще один нюанс, который напрямую связан с иллюзией "своей территории" в машине. Когда поток мешает ей двигаться, мозг может начать воспринимать это как вторжение. Отсюда — раздражение на других водителей без объективной на то причины.

И пока одни выплескивают весь негатив на тех, кто сидит в машине или едет рядом по дороге, другие даже не пытаются ускорить то, что ускорить невозможно. «Умение "пережидать" — это не слабость, а навык адаптации. Такие люди не тратят энергию на сопротивление и легче справляются с неопределенностью. Пробка не делает человека агрессивным — она проявляет то, что уже есть внутри. Это своего рода тест на уровень стресса, терпимость к неопределенности и способность справляться с ситуациями вне контроля. Именно поэтому поведение за рулем часто говорит о человеке гораздо больше, чем кажется на первый взгляд», — подытожила кризисный психолог.

Ранее специалист объяснила, как не поддаться на провокации и убеждения мошенников, а также какие фразы выдают аферистов при автомобильной сделке.

