В России высказались о продолжении диалога с США

06:26, 20 мая 2026Мир

Бердыев: Диалог между Россией и США может быть продолжен в рамках саммита АТЭС
Марина Совина (ночной редактор)
Марат Бердыев. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил, что диалог между Москвой и Вашингтоном может быть продолжен в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 18-19 ноября. Об этом сообщают «Известия».

«Эта площадка более чем востребована для выстраивания прагматичного диалога таких крупнейших экономик, как Россия, КНР и США. Нужна лишь политическая воля и готовность к равноправному диалогу без скрытой повестки», — сказал он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что только Вашингтон способен быть посредником между Россией и Украиной. В свою очередь, в Кремле заявили, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут сложными, включающими в себя множество деталей.

